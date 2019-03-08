2019-03-08T06:59:30+03:00
Происшествия

Пешеходы чудом не пострадали в тройном ДТП в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пешеходы чудом не пострадали в тройном ДТП в центре БарнаулаПешеходы чудом не пострадали в тройном ДТП в центре БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Накануне вечером, 7 марта, в Барнауле на площади Октября столкнулись три автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и врезался в здание.

Подробнее о дорожно-транспортном происшествии пишут в сообществе «Barnaul22». Очевидцы считают, что виновником аварии мог стать водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Горожане утверждают, что врезался в стоящий на парковке Hyundai. От удара последнюю машину буквально вмяло в столб. Еще один автомобиль Nissan вылетел на пешеходный переход и врезался в столб.

Подписчики сообщества активно обсуждают случившееся в комментариях.

– Я сегодня прогуливалась там по тротуару. Пару бы часов позже и всё. Гулять по городу не безопасно. Не спасёт не пешеходный переход, не тротуар, – написала Светлана Шиллер.

– Надо забор железный ставить, чтобы машины на тротуары не вылетали. Хорошо, что пешеходы не пострадали, – добавил Антон Змеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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