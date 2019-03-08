В Барнауле появились цветочные мошенники

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-08T05:46:44+03:00

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Барнаульцев и гостей города просят быть бдительными из-за того, что в краевом центре появились мошенники, которые обманывают людей при покупке цветов.

Подробнее об этом пишут в сообществе «Barnaul22». Так, одна из жительниц

Барнаула считает, что стала жертвой мошенников, которые от лица известной цветочной сети обманули ее в преддверии праздника.

Еще 6 марта девушка решила купить букет. В интернете она нашла номер телефона салона в Барнауле на проспекте Ленина и позвонила по нему. Ответил мужчина, который принял заказ и попросил внести оплату. Впоследствии, с другого номера девушка получила реквизиты, по которым перевела 3700 рублей.

В итоге букет ей так и не доставили. А в салоне цветов сказали, что никаких заказов от этой девушки не принимали.

Как выяснилось в разговоре с продавцом салона, появились мошенники, которые от лица компании каким-то образом принимают заказы. Магазин уже написал заявление в полицию, а номер попросили заблокировать. Между тем обманутая девушка утверждает, что на новые звонки отвечал все тот же мужчина и все также принимал заказы.

ИСТОЧНИК KP.RU