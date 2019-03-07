«8 главных признаний»: алтайские единороссы запускают необычную акцию к 8 марта

СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-07T06:57:46+03:00

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Интернет-флешмоб «8 главных признаний» запускают в Алтайском крае 8 марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия».

Все желающие могут разместить в соцсетях свои фото с любимыми женщинами, девушками, девочками и написать пост о признании в одном из восьми главных чувств: верности, любви, нежности, заботе, доброте, ласке, искренности, доверии, а то и в нескольких сразу. Участникам необходимо добавить теги #ЕР22, #МГЕР22, #восемьпризнаний и передать виртуальную эстафету другим, отметив их аккаунт в сетях.

Также 8 марта активисты «Молодой Гвардии» в центре Барнаула проведут викторину о Международном женском дне и вручат цветы представительницам прекрасного пола.

Кроме того, 6 марта молодогвардейцы провели в барнаульском ТЦ «Пионер» акцию «Мартовская открытка». Каждый мог подписать открытку от «Молодой Гвардии», которую активисты доставят получателю накануне праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU