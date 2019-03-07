На Алтае произошла авария со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 04:44 2019-03-07T04:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Онгудайском районе Республики Алтай произошла авария со смертельным исходом. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В среду, 6 марта, около 00.35 по местному времени, на 586-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», произошло столкновение автомобилей BMW-520 и VOLVO FH TRUСK.

По предварительным данным ГУ МВД России по Республике Алтай, 37-летний водитель BMW из Алтайского края ехал со стороны села Онгудай в сторону села Шебалино. По пути он выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком. Им управлял также житель края.

- В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля VOLVO не пострадал, - сообщают в ведомстве.

50-летнего водителя грузовика уже протестировали на наличие алкоголя в крови. Результат был отрицательный.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU