2019-03-07T04:44:33+03:00
Происшествия

На Алтае произошла авария со смертельным исходом

Анна СЕМИНА
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: предоставлено пресс-службой
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В Онгудайском районе Республики Алтай произошла авария со смертельным исходом. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В среду, 6 марта, около 00.35 по местному времени, на 586-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», произошло столкновение автомобилей BMW-520 и VOLVO FH TRUСK.

По предварительным данным ГУ МВД России по Республике Алтай, 37-летний водитель BMW из Алтайского края ехал со стороны села Онгудай в сторону села Шебалино. По пути он выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком. Им управлял также житель края.

- В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля VOLVO не пострадал, - сообщают в ведомстве.

50-летнего водителя грузовика уже протестировали на наличие алкоголя в крови. Результат был отрицательный.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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