2019-03-06T16:15:12+03:00
Общество

В аэропорту Барнаула у гражданки Вьетнама изъяли мясо

САПОЖКОВА Александра
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Барнаульский аэропортБарнаульский аэропортФото: Олег УКЛАДОВ
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5 марта авиарейсом Камрань-Барнаул в столицу края прибыла гражданка Вьетнама. В ее багаже обнаружили полкило мяса непромышленного производства - без маркировки и ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции.

- Вьетнам является неблагополучным по африканской чуме свиней -на сегодня там выявлено 11 очагов заболевания, - сообщают в Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. - В связи с прямым авиасообщением с Вьетнамом в аэропорту Барнаула с 22 февраля был усилен контроль за ввозом продукции, которая может повлечь распространение вируса чумы.

Мясо у иностранки изъяли и уничтожили.

Отмечается, что опасности для человека эта чума не представляет, но смертельна для свиней. Животные заражаются при контакте с больными свиньями, а также через корм (особенно через пищевые отходы, которые содержат остатки продуктов убоя от зараженных свиней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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