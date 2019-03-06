В аэропорту Барнаула у гражданки Вьетнама изъяли мясо
5 марта авиарейсом Камрань-Барнаул в столицу края прибыла гражданка Вьетнама. В ее багаже обнаружили полкило мяса непромышленного производства - без маркировки и ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции.
- Вьетнам является неблагополучным по африканской чуме свиней -на сегодня там выявлено 11 очагов заболевания, - сообщают в Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. - В связи с прямым авиасообщением с Вьетнамом в аэропорту Барнаула с 22 февраля был усилен контроль за ввозом продукции, которая может повлечь распространение вируса чумы.
Мясо у иностранки изъяли и уничтожили.
Отмечается, что опасности для человека эта чума не представляет, но смертельна для свиней. Животные заражаются при контакте с больными свиньями, а также через корм (особенно через пищевые отходы, которые содержат остатки продуктов убоя от зараженных свиней).
ИСТОЧНИК KP.RU