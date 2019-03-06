2019-03-06T14:05:03+03:00
Звезды

10,5 млн рублей потратят на театральный фестиваль по произведениям Шукшина

Анна СЕМИНА
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Два культурных проекта из Алтайского края получат дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Накануне Министерство культуры России озвучило те творческие проекты регионов, которые по решению экспертного совета получат дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета.

Всего в Сибирском федеральном округе деньги получат 19 проектов. В Алтайском крае это театральный фестиваль по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!» и Всероссийский фестиваль дипломных и студенческих работ «Шаг». Они получат 10,5 и 1 млн рублей соответственно.

Напомним, фестиваль «Здравствуйте, люди!» пройдет в рамках празднования 90-летия со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Уже есть договоренность об участии Государственного Театра Наций, театра «У Никитских ворот», Московского драматического театра «Сфера», Омского драматического театра «Галерка» и других. Спектакли пройдут на сцене театра драмы имени Василия Шукшина. Фестиваль состоится в следующем сезоне.

А вот Всероссийский фестиваль дипломных и студенческих работ «Шаг» пройдет с 13 по 17 мая на базе Алтайского государственного музыкального театра. Его участниками станут молодые артисты из Москвы, Новосибирска, Перми, Иркутска, Барнаула, Кемерово.

В министерстве культуры Алтайского края рассказывают, что участников ожидают круглые столы, мастер-классы, творческие встречи и пресс-конференции. Почетной гостьей фестиваля станет актриса российских мюзиклов Лика Рулла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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