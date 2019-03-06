2019-03-06T12:22:11+03:00
Общество

Алтайский медуниверситет занял 11-е место среди 37 медицинских вузов России в рейтинге UniRank

САПОЖКОВА Александра
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Опубликован рейтинг вузов России UniRank, оценивающий представленность высших учебных заведений страны в интернет-пространстве по нескольким критериям. Это в том числе посещаемость, количество просмотров страниц сайта с мобильных устройств и компьютеров, количество и качество внешних ссылок на сайт и др.

В рейтинг UniRank в 2019 году включено 376 вузов России. Алтайский государственный медицинский университет вошел в ТОП-200 рейтинга, заняв 193-ю строчку. Среди 37 медицинских вузов страны, принявших участие в рейтинге, АГМУ занял 11-е место (второе среди медвузов СФО), опередив Рязанский, Курский, Тверской, Самарский, Воронежский, Ижевский, Казанский, Астраханский, Красноярский, Иркутский, Омский, Новосибирский, Кемеровский медицинские университеты и другие медвузы.

Данный рейтинг ранжирует вузы на основании алгоритма, включающего пять независимых показателей из зарубежных веб-источников: Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow. Создатели рейтинга обращают внимание, что рейтинг не является академическим и оценивает популярность сайтов вузов, а не качество реализуемых образовательных программ.

Напомним, в 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор» (2015 г. – 8-е место), вошел в ТОП-100 первого рейтинга лучших вузов России по версии авторитетного издания Forbes, на протяжении четырех лет удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES.

По итогам рейтинга, составленного на основании Мониторинга эффективности деятельности вузов за 2017 год, АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае. Впервые в 2018 году высший статус «Лучшие образовательные программы инновационной России» завоевали все пять реализуемых вузом учебных программ («Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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