Cтены отходят, крыша обваливается: в Барнауле может рухнуть дом, построенный еще в Российской империи

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-06T10:28:04+03:00

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Этот дом на улице Чехова в Барнауле был построен ещё в Российской империи. Он является памятником архитектуры. Только вот жильцы по этому поводу гордости не испытывают. Люди боятся, что когда-нибудь эта историческая рухлядь сложится как карточный домик

Жильцы дома на Чехова живут под угрозой обрушения памятника архитектуры.Видео: Наши новости

Здесь обваливаются крыша и лестница, отходят стены, квартиры продувает, а об удобствах и не слышали. Наталья Голубева 40 лет ютится в комнатушке площадью всего 13 «квадратов». И шутит: жильцам хоть на услугах ЖКХ можно сэкономить. Дело в том, что в доме никогда не было ни туалета, ни ванной. А вода из уличной колонки стоит всего-навсего 63 рубля в месяц, передают "Наши новости".

- Еще рубильник под целлофаном. Как только дождь – боимся. Вода попадёт, не дай бог, это же всё! Здесь выскочить нельзя! – возмущается бабушка.

В этом году она, кстати, ещё ни разу не выходила на улицу – боится, что винтажная лестница просто развалится, когда по ней пойдешь.

- Я в администрацию года два назад звонила. Сказали: капремонт у вас намечен на 19-й год. А в прошлом году звоню, они говорят: уже перенесли нас с 19-го года! - недоумевает Наталья Голубева.

Представители горадминистрации о проблемном доме знают. Но жителей даже не обнадёживают с расселением. Видимо, так и придётся им носить воду из колонки и все время бояться обрушения или замыкания проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU