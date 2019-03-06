2019-03-06T08:04:33+03:00
Экономика

ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса

САПОЖКОВА Александра
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По итогам 2018 года кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса увеличился на 24% и превысил 1,1 трлн рублей.

Более четверти в общем объеме портфеля составляют кредиты предприятиям сферы торговли, 17% — пищевой и сельскохозяйственной отрасли, 14% — недвижимости и стройматериалов, 12% — жилищного и коммерческого строительства.

Гарантийный портфель банка в сегменте МСБ за год вырос на 30%, до 238 млрд рублей. Портфель привлечения средств юрлиц достиг 1,3 трлн рублей, увеличившись за год на 4%.

В 2018 году банк продолжил участие во всех основных программах льготного кредитования бизнеса. Кредитный портфель банка по этому направлению вырос на 68% и превысил 133 млрд рублей. По программе стимулирования кредитования корпорации МСП на начало 2019 г. в банке действует 191 кредитный договор на общую сумму около 30 млрд рублей.

В рамках программ, реализуемых совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 674» и «Программа 1706»), банк ведет 385 кредитных договоров объемом более 27 млрд рублей, по программе Министерства сельского хозяйства — более 1,1 тысячи кредитных договоров на 151 млрд рублей.

- ВТБ существенно нарастил объем кредитования малого и среднего бизнеса. Мы активно сотрудничаем с предприятиями этого сегмента, в том числе, в рамках действующих льготных государственных программ, — комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — В 2019 году мы продолжим укреплять свои позиции на рынке, в частности, намерены использовать новые форматы поддержки сегмента МСБ. Так, банк уже запустил всероссийский конкурс среди предпринимателей, который дает им возможность рассказать историю становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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