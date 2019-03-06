Повышенные страховые выплаты получат в феврале тысячи жителей Алтайского края

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-06T06:31:22+03:00

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В Алтайском крае с 1 февраля 2019 года проиндексированы ежемесячные выплаты 8529 пострадавшим от производственных травм и профессиональных заболеваний. Размер индексации составил 4,3%.

Как рассказали в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования России, 5014 человек получают выплату в связи с несчастным случаем на производстве, 3116 человек - по причине профессионального заболевания, 399 - по причине потери кормильца.

По данным Отделения, расходы в связи с февральской индексацией увеличились более чем на 2 миллиона рублей. Всего в феврале людям перечислили 52 миллиона рублей, а в 2019 планируется выплатить свыше 890 миллионов рублей

Индексация также коснулась работающих граждан, получающих пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Повышенные пособия выплачиваются по страховым случаям, наступившим с 1 февраля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU