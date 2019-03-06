Из-за строительства теплосети в Барнауле перекроют два переулка

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-06T04:01:56+03:00

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В Барнауле в середине марта начнется строительство тепловой сети, в связи с чем частично перекроют дороги. Водителей, по возможности, просят заранее выбирать пути объезда.

Так, с 15 марта по 15 апреля закроют участок переулка Трудового от дома №10 до дома №16, в районе домов №18, 24, 20 по улице Кирова.

Участок от дома №18 до №24, в районе домов № 32, 35, 37, 19 по улице Песчаной будет перекрыт с 5 апреля по 10 мая.

С 10 мая по 30 июня ограничат для проезда транспорта участок от дома №32 до дома №35, от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улице Песчаной, от дома №37 до дома №37 по улице Крупской. В это же время будет перекрытие улицы Димитрова в районе пересечения с переулком Трудовым.

С 15 по 30 июня будет также перекрыт переулок Некрасова в районе здания №31, сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU