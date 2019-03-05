2019-03-05T14:03:48+03:00
Общество

Аэропорт Барнаула с конца мая открывает авиасообщение с Сургутом

Дарья САВЕНКО
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С 26 мая 2019 года из Барнаула можно будет улететь в Сургут. Это сезонные полеты, которые начинаются в конца весны – начала лета и продолжается до сентября.

Рейсы будут осуществляться на пассажирском самолете АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр» по воскресеньям. Улететь из столицы Алтайского края в Сургут можно будет в 20.30 местного времени. Вылет обратно по расписанию стоит на 19:40. Время в пути составляет 1 час 20 минут. Стоимость билетов – от 7085 рублей.

Отметим, что с 1 июня Барнаульский аэропорт открывает рейс в Москву на 6:00. Полеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Тариф от 8 тысяч рублей с учетом ручной клади в 5 кг и багажа массой до 20 кг.

Кстати

Аэропорт Барнаула также продает билеты на прямые рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани и Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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