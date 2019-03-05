ОРВИ и грипп отступают: В Алтайском крае сняли карантин

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-05T11:31:44+03:00

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В Алтайском крае отменили ограничительные мероприятия в связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Ирина Пащенко.

Действовал карантин с 28 января. За это время полностью останавливали учебный процесс в более 40 школах и 70 дошкольных учреждениях, частично было закрыто более 200 классов в 120 школах и более 500 групп в 350 детсадах.

- В регионе не проводили массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей. Эти мероприятия способствовали снижению заболеваемости ОРВИ среди детей на 35%, - отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Но, несмотря на снижение заболеваемости, жителей Алтайского края призывают соблюдать общие меры неспецифической профилактики ОРВИ и при появлении первых клинических признаков болезни незамедлительно обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU