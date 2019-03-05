В Алтайском крае закрыли две ледовые переправы
На Алтайском крае закрыли две ледовые переправы, а еще на одной снизили грузоподъемность. Связано это с потеплением.
Специалисты закрыли ледовые переправы с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха (Усть-Пристанский район), с. Быстрый Исток – с. Акутиха (Быстроистокский район). А на реке Катунь (район села Шульгинка) снижена грузоподъемность до пяти тонн.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают, что выезд на лед на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах. Пребывание на зимнем водоеме или рядом с ним требует осторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU