В Алтайском крае закрыли две ледовые переправы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-05T10:16:20+03:00

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На Алтайском крае закрыли две ледовые переправы, а еще на одной снизили грузоподъемность. Связано это с потеплением.

Специалисты закрыли ледовые переправы с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха (Усть-Пристанский район), с. Быстрый Исток – с. Акутиха (Быстроистокский район). А на реке Катунь (район села Шульгинка) снижена грузоподъемность до пяти тонн.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают, что выезд на лед на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах. Пребывание на зимнем водоеме или рядом с ним требует осторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU