В 2019 году численность клещей в Алтайском крае возрастет в разы

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-05T09:02:06+03:00

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Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко предупредила об увеличении числа клещей в 2019 году.

Как сообщает АиФ на Алтае, причиной этому станут несколько факторов, в том числе погода – за зиму почва не успела промерзнуть, а значит, численность клещей осталась на прежнем уровне. Первые клещи могут появиться уже в середине марта, их активность начнется в третьей декаде апреля.

Врачи настоятельно рекомендуют поставить прививку против клещевого энцефалита, вируса, поражающего центральную нервную систему и головной мозг.

Детям до 14 лет прививка полагается бесплатно. Поставить вакцину в Барнауле можно в травмпункте детской поликлиники № 9 (ул. Георгиева 13). Взрослое население обслуживается через страховые компании, например, «Аско-меде» (ул. Анатолия, 53 или ул. Малахова, 146). Стоимость - 750 рублей.

В прошлом году клещевой энцефалит выявлен у 22 пациентов, 10 из которых стали инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU