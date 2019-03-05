СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-05T08:20:22+03:00

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Выставка «Аз.Арт. Сибирь – 2019» открывается 14 марта в Барнауле. Это масштабная биеннале молодых графиков, живописцев, дизайнеров, скульпторов, которую алтайский «Союз художников» устраивает уже 13 лет.

В этом году к «Аз.Арту» присоединились 15 городских арт-пространств. Главные экспозиции откроются в «исторических» залах музея на улице Л.Толстого и в выставочном зале музея «Город» и. А в ГХМАК, например, откроется выставка председателя жюри – омского графика Андрея Машанова. В «Туриной горе» – интерактивный проект Екатерины Витвиновой «АzArtные игры», в библиотеке им. Шишкова состоится выставка графики Ивана Быкова «Большой Алтай» и т.д.

Помимо выставок гостей ждут разнообразные экскурсии, лекции, мастер-классы, встречи с художниками. Так, 15 марта барнаульцы могут попасть на мастер-класс московского графика, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Муравьева в залах «ACADEMIA». А 17 марта в Выставочном зале музея «Город» пройдет экскурсия-лекция Лидии Рыжовой «Молодое искусство Сибири. Живопись».

Открытие «Аз.Арт. Сибирь – 2019» состоится 14 марта в 16:00 в музее «Город» (пр. Ленина, 111). Вход свободный. Закрытие – 15 апреля в 18:00 в концертном зале «Сибирь».

Выставка (отбор работ) для барнаульских художников состоится 6 марта в 14:00 по адресу Ленина, 111. В проекте может принять участие любой живописец, график, скульптор, дизайнер в возрасте от 18 до 35 лет. Подробнее - «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU