Команды, которые прошли в новый сезон лиги КВН-Алтай

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-05T07:58:05+03:00

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В Барнауле состоялся новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ. На гала-концерте 2 марта выступили 24 команды, в сезон-2019 прошли 20.

«22 регион» (Барнаул);

«Сборная Медицинского университета» (Барнаул);

«Сын Маминой Подруги» (Барнаул);

«Сборная Сбербанка» (Барнаул);

«Привет» (Барнаул);

«БЮИ Здравия Желаю» (Барнаул)

«От Души» (Барнаул);

«Все Как Надо» (Барнаул);

«Счастливо» ( Барнаул);

«Юмористический Журнал "Казанова"» (Рубцовск);

«Вышка» (Рубцовск);

«Чепошенский Крокодил» (Бийск);

«Какая-то Сборная» (Бийск);

«Сборная Заринска» (Заринск);

«Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск) – чемпионы прошлого сезона.

«Кто На Новенького» (Горно-Алтайск);

Сборная «СУЭК-КУЗБАСС» (Новокузнецк);

«Каменные Рогнареки» (Новосибирск);

«Турбо Пушка» (Новосибирск);

«Сборная Усть-Каменогорска» (Казахстан).

«Открытием» фестиваля стала команда «Сборная Медицинского университета». «Лучшим актером» - игрок из этой команды Норбу Гуруев. «Лучшей актрисой» - Виктория Толстова из команды «22 регион». А «Лучшую шутку» придумала «Сборная Сбербанка».

Фотоотчет с фестиваля - geometria.ru

Первый четвертьфинал сезона-2019 состоится 30 марта в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Билеты - на сайте Кассы.ру и во всех кассах сети Кассы.ру. Цена: 200-250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU