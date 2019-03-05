Команды, которые прошли в новый сезон лиги КВН-Алтай
В Барнауле состоялся новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ. На гала-концерте 2 марта выступили 24 команды, в сезон-2019 прошли 20.
«22 регион» (Барнаул);
«Сборная Медицинского университета» (Барнаул);
«Сын Маминой Подруги» (Барнаул);
«Сборная Сбербанка» (Барнаул);
«Привет» (Барнаул);
«БЮИ Здравия Желаю» (Барнаул)
«От Души» (Барнаул);
«Все Как Надо» (Барнаул);
«Счастливо» ( Барнаул);
«Юмористический Журнал "Казанова"» (Рубцовск);
«Вышка» (Рубцовск);
«Чепошенский Крокодил» (Бийск);
«Какая-то Сборная» (Бийск);
«Сборная Заринска» (Заринск);
«Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск) – чемпионы прошлого сезона.
«Кто На Новенького» (Горно-Алтайск);
Сборная «СУЭК-КУЗБАСС» (Новокузнецк);
«Каменные Рогнареки» (Новосибирск);
«Турбо Пушка» (Новосибирск);
«Сборная Усть-Каменогорска» (Казахстан).
«Открытием» фестиваля стала команда «Сборная Медицинского университета». «Лучшим актером» - игрок из этой команды Норбу Гуруев. «Лучшей актрисой» - Виктория Толстова из команды «22 регион». А «Лучшую шутку» придумала «Сборная Сбербанка».
Фотоотчет с фестиваля - geometria.ru
Первый четвертьфинал сезона-2019 состоится 30 марта в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Билеты - на сайте Кассы.ру и во всех кассах сети Кассы.ру. Цена: 200-250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU