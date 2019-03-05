В Рубцовске рухнул главный канализационный коллектор

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-05T06:24:45+03:00

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В Рубцовске произошло обрушение главного канализационного коллектора диаметром 1000 мм, который находится на пересечении проспекта Ленина и проспекта Рубцовского.

Как сообщает сайт администрации Рубцовска, на пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы. Как отметил директор «Рубцовского водоканала» Евгений Зазнобин аварийный коллектор был проложен в 1965 году и на текущий момент его износ составляет 100%.

По оценкам специалистов, верхний свод обрушается от газовой коррозии.

В Рубцовске уже провели экстренное совещание по поводу случившейся аварии. На нем было принято решение отказаться от земляных работ, которые могли спровоцировать серьезные проблемы с движением транспорта и дальнейшее обрушение коллектора. В итоге решили воспользоваться методом горизонтально направленного бурения. По оценке Евгения Зазнобина на это потребуется около 4 миллионов 950 тысяч рублей. Предстоит пройти участок 100 метров.

Уже известно, что проспект Ленина не будут закрывать для общественного транспорта. Проезд личного транспорта будет осуществляться по особой схеме после согласования с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU