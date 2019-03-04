Вера Брежнева перед концертом в Барнауле провела усиленную тренировку

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-04T07:19:29+03:00

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Популярная певица Вера Брежнева в понедельник, 4 марта, выступит в Барнауле с концертом. Перед прилетом в столицу Алтайского края исполнительница провела в тренажерном зале серьезную тренировку.

Об этом певица рассказала своим поклонникам на странице в Instagram. Накануне вечером она выложила сториз из тренажерного зала и подписала:

- Кто успел потренироваться перед вылетом в Барнаул, тот молодец.

Кстати, Барнаулу еще повезло. Пару дней назад Вера Брежнева должна была выступить в Кемерово, но внезапно для местных поклонников, отменила концерт и улетела в Париж на неделю моды, куда получила приглашение от модельера Алессандры Рич.

Буквально четыре часа назад самолет с исполнительницей все же приземлился в Барнауле, о чем она поспешила сообщить:

- Барнаул, доброе утро!) Мы на месте) До встречи вечером. В 19.00, - также написала Вера в своем блоге.

В столице Алтайского края певица представит новую программу «Оттепель».

Инстаграм Веры БрежневойФото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU