2019-03-04T06:48:43+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники

САПОЖКОВА Александра
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ВТБ Лизинг проанализировал наиболее популярные типы легковых автомобилей, которые компании и индивидуальные предприниматели брали в лизинг в 2018 году.

Наибольшим спросом среди клиентов пользовались седаны – их доля в общем объеме легковых автомобилей, переданных ВТБ Лизинг, составила 36%. На втором месте – внедорожники (34%). На транспортные средства с автоматической коробкой передач пришлось 66% заказов, с механической – 34%.

Самыми популярными с точки зрения производителей оказались европейские бренды, которые выбрали более трети всех клиентов ВТБ Лизинг. На корейские, японские авто и марки стран СНГ пришлось по 21%. Наибольшую долю в портфеле ВТБ Лизинг занимают марки транспортных средств, произведенные в России.

Средняя стоимость транспортного средства по итогам 2018 г. составила 1,7 млн рублей. Самый дорогой автомобиль был приобретен в Ярославле.

На 1 января 2019 г. в портфеле компании ВТБ Лизинг находилась 51 тысяча транспортных средств, из них легковых автомобилей - 58%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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