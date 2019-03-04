«АлтайБаскет» прервал безвыигрышную серию

СЕГОДНЯ 03:01 2019-03-04T03:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» в воскресенье, 3 марта, прервал безвыигрышную серию. Накануне он вырвал победу у команды «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Напомним, на протяжении девяти матчей подопечные Бориса Соколовского никак не могли выиграть и вот наконец-то, на домашней площадке, произошло чудо – никак не меньше. Поединок с «Динамо», откровенно говоря, начался плохо. Гости раз за разом реализовали трехочковые броски, в то время как у барнаульцев мало что получалось. На первый перерыв соперники ушли при счете 15:23.

Во второй четверти «баскетовцы» все же немного добавили и по очкам оказались результативнее, но тем не менее, на большой перерыв ушли в роли догоняющей команды – 33:40. После возвращения на паркет ситуация в корне изменилась. Барнаульцы за третий игровой период набрали 25 очков, а «Динамо» только девять.

"АлтайБаскет" обыграл "Динамо-МГТУ"Фото: Анна СЕМИНА

За оставшиеся десять минут «АлтайБаскет» лишь упрочил свое преимущество и это позволило Соколовскому немного отпустить вожжи и выпустить на паркет молодых баскетболистов. К слову, они отлично вошли в игру. Итог – победа 86:67.

Сегодня, 4 марта, в СК «Победа» состоится повторная игра. Начало в 19.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU