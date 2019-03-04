«АлтайБаскет» прервал безвыигрышную серию
Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» в воскресенье, 3 марта, прервал безвыигрышную серию. Накануне он вырвал победу у команды «Динамо-МГТУ» из Майкопа.
Напомним, на протяжении девяти матчей подопечные Бориса Соколовского никак не могли выиграть и вот наконец-то, на домашней площадке, произошло чудо – никак не меньше. Поединок с «Динамо», откровенно говоря, начался плохо. Гости раз за разом реализовали трехочковые броски, в то время как у барнаульцев мало что получалось. На первый перерыв соперники ушли при счете 15:23.
Во второй четверти «баскетовцы» все же немного добавили и по очкам оказались результативнее, но тем не менее, на большой перерыв ушли в роли догоняющей команды – 33:40. После возвращения на паркет ситуация в корне изменилась. Барнаульцы за третий игровой период набрали 25 очков, а «Динамо» только девять.
"АлтайБаскет" обыграл "Динамо-МГТУ"Фото: Анна СЕМИНА
За оставшиеся десять минут «АлтайБаскет» лишь упрочил свое преимущество и это позволило Соколовскому немного отпустить вожжи и выпустить на паркет молодых баскетболистов. К слову, они отлично вошли в игру. Итог – победа 86:67.
Сегодня, 4 марта, в СК «Победа» состоится повторная игра. Начало в 19.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU
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