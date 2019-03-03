Семь щенков спасли от голодной смерти в Бийске

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-03T14:08:07+03:00

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Неравнодушные спасли щенков, которые провалились в смотровую яму в районе сахарного завода в Бийске. Призыв о помощь был опубликован в одном из сообществ города в социальной сети.

- Помогите спасти щенков! В заброшенном гараже в районе сахарного завода в смотровой яме находятся пятеро маленьких щенков. Мать, видимо, упала в соседнюю яму и погибла. Щенки голодные, один мертвый. Нашли дети. Сами справиться не могут. Щенки прячутся глубоко. Не знаем, что делать, - написали в группе 2 марта в 16:15.

Спустя четыре часа щенков уже пытались достать, а еще через три часа спасательную операцию завершили. Оказалось, что щенков не пять, а семь – два мальчика, остальные – девочки. Сейчас решается вопрос о их дальнейший судьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU