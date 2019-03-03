2019-03-03T13:29:30+03:00
Общество

В Барнауле продают квартиру в доме, где 13 лет жил Владимир Баварин

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

На продажу выставили элитную квартиру в доме, в которой жил один из бывших мэров Барнаула Владимир Баварин. Как сообщает Алтайский портал недвижимости, находится она в самом центре – на проспекте Красноармейский, 64.

Площадь двухуровневой квартиры составляет 150 кв. м. Зал занимает 45 кв. м, а высота потолков в нем целых пять метров (имеется второй свет). Также там есть четыре жилые комнаты, два санузла, балкон. В гостиной - лестница на второй уровень, где за полностью стеклянной стеной расположилась кухня. В квартире оборудована необычная гардеробная, которая занимает 23 кв. м. и имеет открытую систему хранения фирмы "Home space".

По территории всей квартиры установлено видеонаблюдение, которое позволяет в режиме он-лайн через сотовый телефон присматривать за ребенком.

Бывший градоначальник Барнаула Владимир Баварин прожил в том доме 13 лет - с 1990 по 2003 год. Погиб он 22 февраля 2003 года в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семь щенков спасли от голодной смерти в Бийске
Мошенники выдают себя за алтайских спасателей и требуют деньги и подарки
Уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае все еще превышен
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу
В Барнауле фура вновь сбила ограничитель
В Барнауле мужчина с отверткой ограбил офис микрозаймов
ХК «Алтай» победил «Челны»
Днем 3 марта в Барнауле потеплеет до +6 градусов
Повреждение водопровода на Павловском тракте устранено
В Барнауле из жизни ушла руководитель студии танца «Хорошки»
В Барнауле на крыльце парикмахерский нашли труп
Под Барнаулом нашли тело пропавшего подростка
Водоканал завершает ликвидацию аварии в Барнауле
«Набравшись смелости» барнаулец пошел на штурм чужого дома
В Барнауле пройдет турнир памяти Алексея Черепанова
Уроженка Рубцовска выиграла автомобиль в программе «Поле чудес»
Житель Новоалтайска отбил своей знакомой селезенку
Хоккейный клуб «Алтай» принимает команду «Челны»
Водителя, совершившего ДТП во дворе, разыскивают в Барнауле
«Волга» врезалась в рейсовый автобус на Алтае
Алкаш избил прохожую ради денег на спиртное
Аварийная бригада устраняет порыв на водопроводе
Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонии
Многодетный отец насиловал дочь и попытался это сделать с тещей