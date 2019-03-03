В Барнауле продают квартиру в доме, где 13 лет жил Владимир Баварин

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-03T13:29:30+03:00

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На продажу выставили элитную квартиру в доме, в которой жил один из бывших мэров Барнаула Владимир Баварин. Как сообщает Алтайский портал недвижимости, находится она в самом центре – на проспекте Красноармейский, 64.

Площадь двухуровневой квартиры составляет 150 кв. м. Зал занимает 45 кв. м, а высота потолков в нем целых пять метров (имеется второй свет). Также там есть четыре жилые комнаты, два санузла, балкон. В гостиной - лестница на второй уровень, где за полностью стеклянной стеной расположилась кухня. В квартире оборудована необычная гардеробная, которая занимает 23 кв. м. и имеет открытую систему хранения фирмы "Home space".

По территории всей квартиры установлено видеонаблюдение, которое позволяет в режиме он-лайн через сотовый телефон присматривать за ребенком.

Бывший градоначальник Барнаула Владимир Баварин прожил в том доме 13 лет - с 1990 по 2003 год. Погиб он 22 февраля 2003 года в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU