ХК «Алтай» победил «Челны»
Хоккейный клуб «Алтай» одержал победу в первой встрече с «Челнами». Исход матча решила серия буллитов, по результатам которой счет игры составил 2:1 (1:1, 0:0, 0:0–0:0, 1:0).
Шайбы:
05:06 Уткин (Евстифеев, Чернов) – 1:0
07:52 Павлов (Матвейков, бол.) – 1:1
65:00 Локтев (БП) – 2:1
Броски: 37-36;
Броски в створ: 19-28;
Вбрасывания: 37-28;
Штраф: 10-8.
В Барнауле «Челны» еще больше отдалились от пятого места. По итогам 47 игр у них 47 очков, поэтому заняли они шестое место. У «Алтая» положение немногим хуже: наша дружина находится на седьмой позиции и после 47 игр у нас всего 40 очков.
Повторный поединок между ХК «Алтай» и «Челнами» состоится в воскресенье, 3 марта, на льду Дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». Начало в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU