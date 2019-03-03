ХК «Алтай» победил «Челны»

СЕГОДНЯ 05:49 2019-03-03T05:49:06+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» одержал победу в первой встрече с «Челнами». Исход матча решила серия буллитов, по результатам которой счет игры составил 2:1 (1:1, 0:0, 0:0–0:0, 1:0).

Шайбы:

05:06 Уткин (Евстифеев, Чернов) – 1:0

07:52 Павлов (Матвейков, бол.) – 1:1

65:00 Локтев (БП) – 2:1

Броски: 37-36;

Броски в створ: 19-28;

Вбрасывания: 37-28;

Штраф: 10-8.

В Барнауле «Челны» еще больше отдалились от пятого места. По итогам 47 игр у них 47 очков, поэтому заняли они шестое место. У «Алтая» положение немногим хуже: наша дружина находится на седьмой позиции и после 47 игр у нас всего 40 очков.

Повторный поединок между ХК «Алтай» и «Челнами» состоится в воскресенье, 3 марта, на льду Дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». Начало в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU