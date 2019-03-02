В Барнауле из жизни ушла руководитель студии танца «Хорошки»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-02T14:15:36+03:00

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В Барнауле после тяжелой болезни ушла из жизни руководитель студии танца «Хорошки» Татьяна Кокорина.

Ее не стало 1 марта. Татьяна Васильевна долгие годы являлась бессменным руководителем известного в городе образцового детского театра-студии эстрадного танца «Хорошки» и носила звание заслуженного работника культуры РФ.

Как сообщается на сайте vesti22.tv, именно Татьяна Кокорина в далеком 1982 году основала «Хорошки». Это был танцевальный кружок при ДК БМК. Спустя несколько лет к ансамблю пришла настоящая слава, а вместе с ней премии и другие награды, как местного, так и международного значения. Вместе со своим коллективом Татьяна Васильевна посетила Варну, Москву, Санкт-Петербург, Париж и многие другие города.

Прощание с Татьяной Кокориной пройдет завтра, 3 марта с 12 до 15 в крематории на проспекте Космонавтов, 64. Сбор на прощание с 11 до 11.30 у ДК «Сибэнергомаш».

ИСТОЧНИК KP.RU