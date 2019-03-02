Водоканал завершает ликвидацию аварии в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-02T12:13:45+03:00

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Аварийная бригада барнаульского водоканала завершает ликвидацию повреждения водопровода в районе Потока.

Напомним, в субботу, 2 марта, произошел порыв на водопроводе диаметром 200 миллиметров, расположенного в районе пересечения улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. На место аварии незамедлительно выехала бригада ремонтников Барнаульского водоканала. При этом выхода воды на поверхность не было.

В настоящий момент восстановительные работы продолжаются. Также постепенно будет возобновляться подача воды населению.

- Полностью - ориентировочно через два часа, - сообщают в водоканале.

Это уже второе повреждение на водопроводе за последние дни. Так в минувший четверг, 28 февраля, также на Потоке произошел порыв в районе дома №19 на улице Чеглецова. Восстановительные работы продлились всю ночью. Вода в домах барнаульцев появилась только к утру.

ИСТОЧНИК KP.RU