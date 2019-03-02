Уроженка Рубцовска выиграла автомобиль в программе «Поле чудес»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-02T10:06:49+03:00

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Уроженка Рубцовска Анна Зарецкая в минувшую пятницу, 1 марта, исполнила давнюю мечту многих жителей страны – выиграла автомобиль в программе «Поле чудес».

Как пишет сайт издания «Местное время», Анна родилась и выросла в Рубцовске. Здесь же закончила обычную и музыкальную школу. После поступила в Рубцовский индустриальный институт на факультет «Технологии и предпринимательства». Принимала самое активное участие в творческих конкурсах, при поддержке вуза смогла выпустить сборник стихов. Некоторое время после выпуска работала на кафедре, писала диссертацию.

Два года назад вместе с мужем и тремя детьми Анна перебралась в Краснодарский край. Там на одном из бардовских фестивалей ее заметил шеф-редактор «Поле Чудес», который и пригласил ее принять участие в передаче.

– Я сначала не поверила, восприняла как розыгрыш. В 32 года сбылась моя детская мечта – попасть на «Поле Чудес»! Не знаю, как описать несколькими словами то, что случилось там – это просто сказка, чудо, а все организаторы и ведущий – настоящие кудесники, внимательные и заботливые люди, для которых комфорт всех участников – самое важное! Все прошло замечательно! Для меня участие в популярном телешоу – это, прежде всего, шанс выступить со своими песнями перед широкой аудиторией, показать себя всей стране, - вспоминает девушка.

Более того, с программы она ушла не с пустыми руками: она смогла выиграть синтезатор и автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU