Смешной штраф заплатят коммунальщики за то, что рухнула водонапорная башня
Председатель ЖКХ заплатит смешной штраф за то, что часть Тюменцево долгое время оставалась без воды.
Напомним, минувшим летом в селе рухнула водонапорная башня. Школа и детсад работали в сокращённом режиме, многим жителям приходилось покупать воду.
- И там до сих пор остаются разрытые траншеи, в которых скапливается снег. Уверенности в том, что авария капитально устранена (что не просто залатали), нет. Нет уверенности в том, что через пару месяцев там опять что-нибудь не рванет, - говорит представитель организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.
Прокуратура выяснила, что эти коммунальные сети - бесхозные. Против руководителя ЖКХ возбудили административное дело, по которому ему грозит штраф всего-навсего от 500 до тысячи рублей.
- Но жители села недовольны и настаивают на возбуждении уголовного дел, - сообщают «Наши новости».
ИСТОЧНИК KP.RU