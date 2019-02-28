Смешной штраф заплатят коммунальщики за то, что рухнула водонапорная башня

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-28T12:26:31+03:00

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Председатель ЖКХ заплатит смешной штраф за то, что часть Тюменцево долгое время оставалась без воды.

Напомним, минувшим летом в селе рухнула водонапорная башня. Школа и детсад работали в сокращённом режиме, многим жителям приходилось покупать воду.

- И там до сих пор остаются разрытые траншеи, в которых скапливается снег. Уверенности в том, что авария капитально устранена (что не просто залатали), нет. Нет уверенности в том, что через пару месяцев там опять что-нибудь не рванет, - говорит представитель организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Прокуратура выяснила, что эти коммунальные сети - бесхозные. Против руководителя ЖКХ возбудили административное дело, по которому ему грозит штраф всего-навсего от 500 до тысячи рублей.

- Но жители села недовольны и настаивают на возбуждении уголовного дел, - сообщают «Наши новости».

ИСТОЧНИК KP.RU