2019-02-28T09:36:00+03:00
Происшествия

Мужчину убили из-за татуировки в виде скрипичного ключа

Анна СЕМИНА
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Мужчину убили из-за скрипичного ключаМужчину убили из-за скрипичного ключаФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае осудили мужчину, который убил знакомого. Ему не понравилась татуировка в виде скрипичного ключа.

В тот день компания мужчин выпивала на замерзшей реке Чарыш. В какой-то момент один из них стал интересоваться у другого о значении его татуировок, которые он увидел на руках.

- Наибольший интерес у него вызвала татуировка в виде скрипичного ключа. Однако объяснения потерпевшего ему не понравились, и он начал бить его, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Как известно, скрипичный ключ имеет несколько значений. К примеру, на зоне она является знаком пассивного гомосексуалиста. Не исключено, что именно этот факт расстроил собутыльника.

При этом мужчина даже не взял в расчет тот факт, что сопротивления он никакого не встретил, так как оппонент был значительно старше, а по габаритам меньше. Вдобавок к этому, после предыдущей травмы у него плохо работала рука, а кости на ноге неправильно срослись и поэтому он сильно хромал.

Когда компания засобиралась домой, агрессор заставил свою жертву лезть в багажник, так как везти в салоне не хотел, говорил что тот якобы, недостаточно чистый, однако остальные их спутники настояли на том, чтобы мужчина ехал именно в салоне.

Подъехав к дому, хозяин авто оставил избитого знакомого в салоне и даже не оказал ему помощь, а на утро обнаружил, что тот скончался. Дабы скрыть произошедшее, злоумышленник решил сбросить тело в яму для слива отходов. Однако по пути его задержали сотрудники ДПС.

Уже на суде житель Усть-Калманского района просил проявить к нему снисхождение, однако судебная коллегия пришла к выводу, что наказание в виде восьми лет колонии строгого режима – вполне справедливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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