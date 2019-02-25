Бийских школьников попытались завербовать для торговли наркотиками

СЕГОДНЯ 05:01 2019-02-25T05:01:14+03:00

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Бийские наркодилеры в поиске курьеров-закладчиков оставили надписи на дверях одной из школ наукограда с приглашением «на работу».

Фото этих надписей сделала местная жительница Екатерина Андреева. Снимок разместили в сообществе «Типичный Бийск». Тут же горожане начали оставлять свои комментарии по поводу этой ситуации.

– Да самое интересное, что никто не боится их рисовать, за одну такую надпись платят 100 рублей, если в очень людном месте 150-200, а наказание за данное противоправное деяние, это администрирований штраф 5000 рублей с изъятием оборудования, тот, кто их рисует, за одну ночь спокойно эти 5000 отбивает, – написал Владислав Титарев.

– Избавиться от таких надписей можно очень простым путем.

Принять закон таким образом: на чьем имуществе написано тот и ответственен как за рекламу наркотиков. В течение суток не устраняет надпись, и тогда идет как распространитель рекламы – штраф 500 т.р, – высказался Антон Полев.

Убрали ли надписи со школьного фасада в данном случае, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU