Задай вопрос энергетикам!

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-22T10:22:50+03:00

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Сибирская генерирующая компания проводит «Единый день контроля».

26 февраля в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул (106,8 FM) на вопросы горожан об отопительном сезоне и качеству теплоснабжения ответит директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс и директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков.

- Куда обращаться, если у вас возникли проблемы с теплом или горячей водой?

- Какую температуру в квартире считать нормальной и чем это регламентируется?

- Что делать, если вы хотите платить за тепло напрямую энергетикам, а не УК?

Звоните и задавайте свои вопросы 26 февраля с 13.00 до 15.00 по тел. (3852) 722-090.

Также присылайте вопросы на почту: redacktp@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU