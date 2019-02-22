Бесплатный показ военных фильмов пройдет в Барнауле 22 и 23 февраля

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-22T05:59:08+03:00

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Ко Дню защитника Отечества в барнаульском кинотеатре «Премьера» пройдет бесплатный показ картин.

Так, 22 и 23 февраля в 14:00 в кинотеатре покажут фильм «Команда 33» 1987 года режиссера Николая Гусарова. Картина повествует о воинском формировании призывников, получившем порядковый номер 33. Ребята отправляются на Дальний Восток - к месту службы. Все они разные, каждый, расставаясь со своими привычками, войдет в армейский ритм жизни и будет готов выполнить воинский долг.

В сам День Защитника Отечества, 23 февраля, в 12:00 в «Премьере» пройдет показ фильма «Юнга Северного флота» 1973 года выпуска режиссера Владимира Рогового. В ленте рассказывают о подростках, желающих служить на кораблях Северного флота. В годы Великой Отечественной войны они поступают в Школу юнг ВМФ.

В Министерстве культуры Алтайского края отмечают, что посетить фильмы можно абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU