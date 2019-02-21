Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-21T13:18:52+03:00

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Творческий коллектив исправительной колонии № 10 Алтайского края появился 5 лет назад. Инициаторами его создания стали сотрудники учреждения. В самом начале заключенные показывали небольшие постановки без костюмов и декораций. Сценарий брали из популярных юмористических телевизионных программ.

В прошлом году состав театральной студии поменялся. В постановках стали участвовать осужденные, имеющие сценический опыт, и те, кто профессионально занимался музыкой и танцами. Тогда труппа и перешла на серьезные постановки. За 2018 заключенные сыграли в трех мюзиклах и нескольких эстрадно-театрализованных представлениях. В студии занято около 20 осужденных. Они сами пишут сценарии, музыку, стихи и работают над сюжетом спектаклей.

- Сейчас труппа работает над новой музыкальной постановкой. Она приурочена к первому юбилею студии – пятилетию, - отметили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU