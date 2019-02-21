2019-02-21T13:18:52+03:00
Общество

Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилей

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилейТеатральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилейФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Творческий коллектив исправительной колонии № 10 Алтайского края появился 5 лет назад. Инициаторами его создания стали сотрудники учреждения. В самом начале заключенные показывали небольшие постановки без костюмов и декораций. Сценарий брали из популярных юмористических телевизионных программ.

В прошлом году состав театральной студии поменялся. В постановках стали участвовать осужденные, имеющие сценический опыт, и те, кто профессионально занимался музыкой и танцами. Тогда труппа и перешла на серьезные постановки. За 2018 заключенные сыграли в трех мюзиклах и нескольких эстрадно-театрализованных представлениях. В студии занято около 20 осужденных. Они сами пишут сценарии, музыку, стихи и работают над сюжетом спектаклей.

- Сейчас труппа работает над новой музыкальной постановкой. Она приурочена к первому юбилею студии – пятилетию, - отметили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы
Таксист, проживающий в машине, отравился неизвестным ядом
В некоторых школах Барнаула на входе нужно сдавать смартфоны
Житель Алтайского края перевел мошеннику 140 тысяч рублей за автомобиль
В Бийске состоялось собрание Союза промышленников Алтайского края
Пьяный водитель сбил девушку в алтайском селе и скрылся с места ДТП
Почта России и "Комсомольская правда" подвели итоги акции "Мой папа самый-самый"
Барнаульская «Лента» на Власихинской заработала
Жителя Алтайского края заставили оформить кредитку, а после – обманули
На Алтае Свидетели Иеговы занимались махинациями с недвижимостью
Пассажир «скорой помощи» пострадал в Барнауле после столкновения с иномаркой
200 тысяч человек позвонили по вопросам мусора регоператору Барнаульской зоны
Сотрудник барнаульской железной дороги вымогал у своих сотрудников деньги
«Ростелеком» поддержал барнаульских эрудитов
На железнодорожном мосту в Барнауле загорелся пункт обогрева
Алтай-Кокс приобрел новый тепловоз
Алтайский медуниверситет значительно улучшил позиции в рейтинге эффективности вузов России
Из-за непогоды алтайские дорожники перешли на усиленный режим работы
Житель алтайского села вместо покупки грузовика потерял 14 тысяч рублей
Десять тысяч рублей и бутылку коньяка потребовал мошенник с жительницы Алейска
В Алтайском крае на карантин закрыты три школы и два детсада
Железнодорожный вокзал Барнаула реконструируют до 2024 года
Более 22 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю