Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет на Алтае 17 августа

Фестиваль «Because of the Beatles» Фото: Алтайтурцентра

Приятно сообщить, что музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» уже стал традиционным для Алтайского края и в этом году он пройдет 17 августа.

Фестиваль семимильными шагами уже подходит к шестилетней отметке. Чествовать легендарную ливерпульскую четверку, как и раньше, будут на главной сцене «Бирюзовой Катуни».

Как сообщают в Алтайтурцентре, организаторы сделают все, чтобы хотя бы на один вечер воссоздать атмосферу 60-х годов. Помогут в этом, конечно же, музыканты, которые исполнят нетленные хиты The Beatles.

Справка

История любви Алтайского края к The Beatles началась в 2014 году, когда на территории «Бирюзовой Катуни» был открыт первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. С тех пор ежегодно проходит фестиваль «Because of the Beatles». Его идейным вдохновителем является барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов.

На сегодняшний день музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.

