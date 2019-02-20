2019-02-20T07:37:47+03:00
Звезды

Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет на Алтае 17 августа

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фестиваль «Because of the Beatles»Фестиваль «Because of the Beatles»Фото: Алтайтурцентра
Изменить размер текста:

Приятно сообщить, что музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» уже стал традиционным для Алтайского края и в этом году он пройдет 17 августа.

Фестиваль семимильными шагами уже подходит к шестилетней отметке. Чествовать легендарную ливерпульскую четверку, как и раньше, будут на главной сцене «Бирюзовой Катуни».

Как сообщают в Алтайтурцентре, организаторы сделают все, чтобы хотя бы на один вечер воссоздать атмосферу 60-х годов. Помогут в этом, конечно же, музыканты, которые исполнят нетленные хиты The Beatles.

Справка

История любви Алтайского края к The Beatles началась в 2014 году, когда на территории «Бирюзовой Катуни» был открыт первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. С тех пор ежегодно проходит фестиваль «Because of the Beatles». Его идейным вдохновителем является барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов.

На сегодняшний день музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
2 марта стартует новый сезон лиги «#КВНАЛТАЙ»
Как дефицит и переизбыток кальция влияет на организм человека
Барнаулец вынес из магазина бутылку виски за 16 тысяч рублей
Совы слетаются в Бийск в поисках пропитания
На Алтае сельчанин угнал Renault Duster, чтобы доехать до родственников
Огромная снежная глыба чуть не убила женщину с ребенком в коляске
На Алтае запустили проект «Пассажир в приоритете»
Главбух барнаульского детсада похитила свыше 200 тысяч рублей
Погода на 20 февраля 2019 года в Барнауле: +2 градуса
Студенты напали на администратора ТЦ «Галактика»
В Барнауле откроется новый реабилитационный центр «Территория здоровья»
В Бийске могут повысить стоимость проезда в автобусах до 20 рублей
В Барнауле проверили уровень загрязнения воздуха автобусами
На Алтае остановили продажи «Эреспала»
Очередная фура снесла ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
Пассажир пострадал при столкновении автобусов в Барнауле
Работодатель поплатился жизнью за критику сотрудника