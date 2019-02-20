Барнаулец вынес из магазина бутылку виски за 16 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-20T07:27:51+03:00

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Видно тяга к хорошим и дорогим алкогольным напиткам стала причиной, по которой сейчас против одного из жителей Барнаула возбудили уголовное дело. Дерзкое ограбление произошло во вторник, 19 февраля, в вино-водочном магазине краевой столицы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина зашел в магазин и после недолгого ознакомления с ассортиментом взял с полки бутылку виски за 16 тысяч рублей и направился к выходу, минуя кассу. На улице он сел в свой автомобиль и тронулся, но неожиданно на машину стала бросаться продавец, которая заметила недостающую бутылку на полке. Своими силами она не смогла остановить вора и обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка нашли брошенную машину недалеко от магазина. Спустя час они задержали и самого любителя выпить. Успел ли он опустошить бутылку дорого алкоголя - не известно. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU