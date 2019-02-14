В Барнауле разыскивают водителя, который сбил собаку и уехал

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-14T13:30:52+03:00

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Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием собаки. Произошло оно 11 февраля в 16:30 на улице 80 Гвардейской Дивизии, в районе дома № 11.

Как рассказали в ведомстве, неустановленный автомобиль под управлением неизвестного водителя сбил собаку и скрылся с места ДТП. О состоянии животного не сообщается.

Всех, кто что-либо знает об этой аварии или стал ее очевидцем, просьба позвонить по телефонам розыска: 8 (3852) 393-605, 393-548 либо по телефонам дежурной части: 8 (3852) 391-090, 393-555, или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU