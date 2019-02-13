2019-02-13T13:35:29+03:00
Происшествия

В Барнауле легковушка перевернулась на крышу

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В среду, 13 февраля, в Барнауле произошла авария, в результате которой один из ее участников перевернулся на крышу.

Как рассказали очевидцы в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Островского. После столкновения, одна из легковушек перевернулась на крышу. На место происшествия были вызваны полицейские, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и медики «скорой» помощи. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

Водители отмечают, что на дороге в данном районе после коммунальной аварии осталась наледь. Не исключено, что она отчасти спровоцировала ДТП.

- Сам вчера тормозить стал и уехал далеко за этот перекрёсток, после аварии и потопа никто ничего не чистил. То же самое, когда поворачиваешь с Юрина на Матросова в сторону Советской армии на самом повороте каток, - рассказывает один из участников паблика.

В настоящий момент на улице Антона Петрова скопилась пробка, так что водителям лучше выбрать другой путь объезда

ИСТОЧНИК KP.RU

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