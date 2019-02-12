2019-02-12T14:06:38+03:00
Происшествия

Мальчик бежал перед трамваем, чтобы успеть на него

Анна СЕМИНА
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Мальчик, бегущий перед трамваемМальчик, бегущий перед трамваем
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В Барнауле школьник несколько секунд бежал по рельсам перед трамваем, чтобы успеть на него.

Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, бегущего по рельсам мальчика они заметили сегодня, 12 февраля, около полудня на улице Северо-Западной, недалеко от остановки «Смирнова».

На вид мальчику 8-10 лет. У барнаульцев сложилось впечатление, что школьник просто хотел успеть на трамвай, но не придумал ничего лучше, чем бежать перед составом. Однако когда транспорт оказался совсем рядом, ребенок все же отскочил в сторону.

- Бесстрашный ребёнок. Знала бы, что мой такое вытворяет, пристукнула бы. Там походу тротуаров нет, ходить негде, вот и ходит по рельсам. Там бабушки мастер класс каждый день показывают, как «правильно» перемещаться по дороге, - прокомментировали участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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