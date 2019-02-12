Барнаулец заплатит 50 тысяч рублей за наезд на велосипедиста

12 Февр. 10:00 2019-02-12T10:00:32+03:00

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Жителю Барнаула придется выплатить 50 тысяч рублей в качестве морального вреда за наезд на велосипедиста.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Ананина, дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2018 года. Водитель автомобиля «Тойота Королла» допустил наезд на 14-летнего подростка, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, которые квалифицировали, как легкий вред здоровью.

Постановление Ленинского районного суда водителя признали виновным в совершении административного происшествия.

После этого прокурор Ленинского района Барнаула направил исковое заявление о взыскании в пользу матери пострадавшего подростка компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана сумма в размере 50 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU