Барнаулец заплатит 50 тысяч рублей за наезд на велосипедиста
Жителю Барнаула придется выплатить 50 тысяч рублей в качестве морального вреда за наезд на велосипедиста.
Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Ананина, дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2018 года. Водитель автомобиля «Тойота Королла» допустил наезд на 14-летнего подростка, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, которые квалифицировали, как легкий вред здоровью.
Постановление Ленинского районного суда водителя признали виновным в совершении административного происшествия.
После этого прокурор Ленинского района Барнаула направил исковое заявление о взыскании в пользу матери пострадавшего подростка компенсации морального вреда.
Исковые требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана сумма в размере 50 000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU