2019-02-12T07:28:19+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула обманула офис микрозаймов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ущерб составил 45 тысяч рублей.Ущерб составил 45 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Барнаула, которая обманула микрофинансовую организацию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанка предоставила заведомо ложные документы и сведения сотрудникам офиса микрозаймов и оформила кредит. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений».

Читайте также

Полтора месяца убийца хранил труп на балконе своей квартиры

В городе Славгороде 66-летний мужчина полтора месяца хранил на балконе своей квартиры труп убитого приятеля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину