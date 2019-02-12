Жительница Барнаула обманула офис микрозаймов

12 Февр. 07:28 2019-02-12T07:28:19+03:00

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Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Барнаула, которая обманула микрофинансовую организацию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанка предоставила заведомо ложные документы и сведения сотрудникам офиса микрозаймов и оформила кредит. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений».

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ИСТОЧНИК KP.RU