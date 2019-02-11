Полтора месяца убийца хранил труп на балконе своей квартиры

11 Февр. 16:47 2019-02-11T16:47:51+03:00

Не менее раз мужчина ударил ножом своего приятеля Фото: Анна СЕМИНА

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В городе Славгороде 66-летний мужчина полтора месяца хранил на балконе своей квартиры труп убитого приятеля.

Еще в конце прошлого года, 23 декабря 38-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю. Как это часто бывает: посидели, выпили, произошла ссора.

- Гость грубо выругался в сторону хозяина квартиры. Тот сорвался и решил убить хама, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Мужчина схватил нож и не менее шести раз ударил соперника в грудь. Шансов выжить с такими травмами у потерпевшего не было. Он скончался на месте происшествия. Позже убийца вытащил труп на балкон, где в минувшую субботу, 9 февраля, его обнаружили следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU