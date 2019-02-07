Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова приедут на Шукшинские дни на Алтае

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-07T16:21:36+03:00

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Стало известно, кто из звезд приедет на Шукшинские дни на Алтае, которые пройдут в этом году 23-27 июля.

Как сообщили в Минкультуры региона, уже имеются договоренности с Московским театром фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной о показе спектакля «Калина красная». В нем задействованы Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова и другие известные артисты. Также в числе почетных гостей – президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко.

В этом году отмечается юбилей Василяи Макаровича – 90 лет со дня рождения. В связи с этим в регионе сформирован план юбилейных мероприятий, в который вошло свыше 50 событий. В частности, с марта по май пройдет краевой фестиваль народного творчества «Калина красная». Значимым событием станет и Всероссийский театральный фестиваль показов спектаклей по произведениям Шукшина. Готовится серия музейно-выставочных проектов, выйдут в свет дополнительные тиражи девятитомного собрания сочинений Шукшина и книга для детей «Далекие зимние вечера». 7 июля в селе Сростки в рамках заключительных мероприятий «Шукшинских дней» состоится фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».

А сегодня в концертном зале «Сибирь» состоялся показ балета «Жил человек» по мотивам произведений Шукшина. 25 марта эта постановка будет представлена в Москве на площадке Малого театра, сообщили в Минкультуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU