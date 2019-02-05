2019-02-05T10:17:36+03:00
Экономика

Виктор Томенко поручил снизить тарифы на вывоз ТКО

Вопрос решают совместно с региональными операторами
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил снизить тарифы на вывоз ТКО в проблемных зонах региона. Об этом он заявил в понедельник, 4 февраля, в ходе совещания.

В совещании также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, заместители председателя правительства края Александр Лукьянов и Виталий Снесарь, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, врио заместителя начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Напомним, вся территория края разделена на семь зон - Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую. Их обслуживают пять региональных операторов. Сейчас федеральные власти готовят изменения законодательства, которые все-таки позволят понизить стоимость услуг по вывозу мусора. Это коснется тех территорий, где плата превысит средний размер по краю. По поручению Виктора Томенко, проработкой вопроса будут заниматься в Минстрое, управлении по регулированию цен и тарифов совместно с регоператорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40-летний мужчина напал на знакомого с ножом на именинах
Медведь-шатун попал в фотоловушку на Алтае
Несколько сумок женского белья и детской спортивной формы украли на Алтае
«Желаем не сгореть»: семья бийчан после пожелания чиновников отравилась угарным газом
75 междугородних рейсов отменит барнаульский автовокзал 5 февраля
В Алтайском крае могут закрыть жилищную программу для ветеранов ВОВ
Пожарный автомобиль врезался в столб в центре Барнаула
35 школ закрыли на карантин в Алтайском крае
Похищение девочки в Барнауле: тревога оказалась ложной
В центре Барнаула отключили светофоры
Более 50 тысяч жителей Алтайского края не имеют доступ к цифровому телевидению
Сельчанин расплатился за продукты пятитысячной купюрой из банка приколов
За морозные сутки в Алтайском крае сгорело три автомобиля
Барнаульского ловеласа поймали на краже
Почти 12 тыс больных раком выявили в Алтайском крае
Алтайская журналистка победила во Всероссийском конкурсе работ, посвященном онкологии
Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничество
Губернатор Алтайского края рассчитывает на поддержку прокуратуры в развитии региона
Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском крае
Справедливороссы Барнаула борются с незаконной «коммуналкой»
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Двух подростков подозревают в краже из дачного домика
Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП