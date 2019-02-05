СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-05T10:17:36+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил снизить тарифы на вывоз ТКО в проблемных зонах региона. Об этом он заявил в понедельник, 4 февраля, в ходе совещания.

В совещании также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, заместители председателя правительства края Александр Лукьянов и Виталий Снесарь, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, врио заместителя начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Напомним, вся территория края разделена на семь зон - Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую. Их обслуживают пять региональных операторов. Сейчас федеральные власти готовят изменения законодательства, которые все-таки позволят понизить стоимость услуг по вывозу мусора. Это коснется тех территорий, где плата превысит средний размер по краю. По поручению Виктора Томенко, проработкой вопроса будут заниматься в Минстрое, управлении по регулированию цен и тарифов совместно с регоператорами.

ИСТОЧНИК KP.RU