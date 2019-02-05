2019-02-05T06:43:38+03:00
Происшествия

Похищение девочки в Барнауле: тревога оказалась ложной

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 5 февраля, с молниеносной скоростью разлетелась информация о том, что в Барнауле якобы похитили девочку, а полиция ввела и в городе план «перехват».

Помимо этого сообщались точные координаты «похищения», а именно дом №78 по Павловскому тракту. Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что ребенка насильно усадили в автомобиль Toyota белого цвета. По их данным это сделали мужчина и женщина. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, никакого похищения не было. Сигнал об этом в полицию, действительно поступал. Проведенная проверка показала, что ребенок находился со своими родителями. Кому-то просто показалось, что девочку пытаются похитить.

К человеку, который сообщил о ложном похищении девочки не будут применять какие-либо санкции. В полиции отмечают, что это хорошо, когда люди проявляют бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
35 школ закрыли на карантин в Алтайском крае
В центре Барнаула отключили светофоры
Более 50 тысяч жителей Алтайского края не имеют доступ к цифровому телевидению
Сельчанин расплатился за продукты пятитысячной купюрой из банка приколов
За морозные сутки в Алтайском крае сгорело три автомобиля
Барнаульского ловеласа поймали на краже
Почти 12 тыс больных раком выявили в Алтайском крае
Алтайская журналистка победила во Всероссийском конкурсе работ, посвященном онкологии
Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничество
Губернатор Алтайского края рассчитывает на поддержку прокуратуры в развитии региона
Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском крае
Справедливороссы Барнаула борются с незаконной «коммуналкой»
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Двух подростков подозревают в краже из дачного домика
Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП