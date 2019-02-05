Похищение девочки в Барнауле: тревога оказалась ложной

СЕГОДНЯ 06:43 2019-02-05T06:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 5 февраля, с молниеносной скоростью разлетелась информация о том, что в Барнауле якобы похитили девочку, а полиция ввела и в городе план «перехват».

Помимо этого сообщались точные координаты «похищения», а именно дом №78 по Павловскому тракту. Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что ребенка насильно усадили в автомобиль Toyota белого цвета. По их данным это сделали мужчина и женщина. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, никакого похищения не было. Сигнал об этом в полицию, действительно поступал. Проведенная проверка показала, что ребенок находился со своими родителями. Кому-то просто показалось, что девочку пытаются похитить.

К человеку, который сообщил о ложном похищении девочки не будут применять какие-либо санкции. В полиции отмечают, что это хорошо, когда люди проявляют бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU