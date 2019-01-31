Барнаулец из мести спалил Mercedes, Infinity и Suzuki

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-31T14:43:27+03:00

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35-летний барнаулец поджег три дорогих иномарки - Mercedes Benz ML 350, Suzuki Grand Vitara и Infinity Q70.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/689270" frameborder="0"></iframe> Сгоревшие авто в Барнауле.Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"

Об этом сообщается в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul. После поджога автомобилей полиция возбудила уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение имущества).

- Оказалось, что «Мерс», «Финик» и «Сузуки» запылали благодаря одному и тому же человеку - 35-летнему барнаульцу, и, по совместительству, бывшему собственнику обанкротившегося ДКС "Сибэнергомаш", что не так давно был продан за смешные 86 млн рублей. Оба владельца сгоревших элитных авто в разной степени имели интересы в "Сибэнергомаше", - сообщает канал.

Как уверяет «Unusual Crimes Barnaul», барнаулец действовал через сообщника, которого он нанял и поставил перед ним определенную задачу. Полицейским удалось найти паренька, который в ходе допроса «сдал» своего нанимателя.

Сейчас информация уточняется в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU