Барнаулец из мести спалил Mercedes, Infinity и Suzuki
35-летний барнаулец поджег три дорогих иномарки - Mercedes Benz ML 350, Suzuki Grand Vitara и Infinity Q70.
Сгоревшие авто в Барнауле.Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
Об этом сообщается в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul. После поджога автомобилей полиция возбудила уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение имущества).
- Оказалось, что «Мерс», «Финик» и «Сузуки» запылали благодаря одному и тому же человеку - 35-летнему барнаульцу, и, по совместительству, бывшему собственнику обанкротившегося ДКС "Сибэнергомаш", что не так давно был продан за смешные 86 млн рублей. Оба владельца сгоревших элитных авто в разной степени имели интересы в "Сибэнергомаше", - сообщает канал.
Как уверяет «Unusual Crimes Barnaul», барнаулец действовал через сообщника, которого он нанял и поставил перед ним определенную задачу. Полицейским удалось найти паренька, который в ходе допроса «сдал» своего нанимателя.
Сейчас информация уточняется в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU