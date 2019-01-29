2019-01-29T06:11:48+03:00
Наука

Специалисты радиоветлаборатории определяют уровень содержания радона в воде

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Естественным источникам излучения отводится центральное место в формировании общего радиационного фона планеты. Особенно важную роль в этом процессе играет радон – этот элемент обуславливает порядка 32 процентов общего радиационного облучения.

Радиоактивный газ радон стандартными методиками не обнаруживается. Если подозрения на присутствие радона небезосновательны, измерения можно провести только на специальном оборудовании.

Этот радиоактивный газ растворим в воде, поэтому подземные источники способны к быстрому радоновому насыщению, а значит, элемент может попадать в дома, если они снабжаются водой из скважин.

Отмечается двойное воздействие растворенного радона: во-первых, он проникает в желудочно-кишечный тракт с водой, во-вторых, газ выделяется в воздух из вытекающей воды, в значительных объемах скапливаясь в ванных, туалетах, кухнях.

В борьбе с радоновой насыщенностью воды отличные результаты приносит дополнительная аэрация. Воздушные пузырьки эффективно выводят этот радиоактивный газ. Процедура аэрирования является частью подготовки воды на станциях очистки, поэтому те, кто пользуются муниципальным водоснабжением, могут не волноваться, что получат чрезмерную дозу радона.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования воды на показатели качества и безопасность методом капиллярного электрофореза, физико-химическими методами, альфа-радиометрическим бета- и гамма-спектрометрическими методами на суммарную α-активность, суммарную β-радиоактивность и удельную активность радона-222.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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