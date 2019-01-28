Контракты на 137 млн: барнаульские стройфирмы подозревают в картельном сговоре

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-28T17:59:50+03:00

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Барнаульские фирмы - «Строй-Мастер» и «СпецСтройМонтаж» - подозревают в картельном сговоре.

Как сообщили в Алтайском УФАС, во время предварительного расследования было выявлено шесть аукционов (с 2015 по 2018 годы), в которых компании принимали совместное участие. Это торги по строительству газовых сетей, котельных, реконструкции водонапорных башен и водозаборных сооружений на Алтае и в Новосибирской области. Во всех торгах прослеживается единообразное поведение этих двух компаний, целью которых была поочередная победа в аукционах.

- В аукционах с большой конкуренцией одна из организаций предлагала низкую цену, заведомо зная, что при рассмотрении второй части заявок не представит требуемые документы, и, выбыв из борьбы, обеспечит победу второй фирме, - сообщили в УФАС.

В ряде других аукционов компании вообще исключали конкуренцию между ними: являясь единственными участниками, они подавали одинаковые предложения с незначительным снижением от начальной цены контракта. О согласованности этих фирм свидетельствует и совместная подготовка к торгам (документация была идентичной).

Общая стоимость контрактов, заключенных в результате картельного сговора, составила более 137 млн. рублей. Антимонопольное дело возбужден по статье «О защите конкуренции». Заседание комиссии УФАС состоится 27 февраля.