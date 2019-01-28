Бийчанин пойдет по суд за то, что фотографировал девушку в туалете

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-28T17:39:40+03:00

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47-летнего жителя Бийска заметили за весьма нелицеприятным делом – он фотографировал девушку в общественном туалете одного из торговых центров города.

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля минувшего года.

- Девушка находилась в соседней кабинке. Мужчина фотографировал интимные подробности на мобильный телефон через проем в стене, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Когда девушка заметила, что ее снимают на камеру, она закричала, а мужчина выбежал из туалета. Личность злоумышленника удалось установить благодаря камере видеонаблюдения и свидетелям. Дело завели по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Максимальное наказание для вуайериста – лишение свободы на срок до двух лет и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.