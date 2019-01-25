Новый цех и сырохранилище по созреванию сыра до полугода построят на Алтае

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-25T09:41:04+03:00

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В Троицком районе строится новый сыродельный цех и сырохранилище. Проект реализует компания «Киприно» рядом со своим предприятием «Троицкий маслосыродел». Накануне его посетил губернатор Виктор Томенко, сообщили в региональном правительстве.

Гендиректор компании «Киприно» Денис Зюзин рассказал, что в новом сыродельном цехе будут перерабатывать 120 тонн молока в сутки, а в новом сырохранилище сыр сможет зреть до полугода.

- На сегодня проект реализован на 50 процентов: ведутся строительные работы, заказано основное оборудование. Запустить планируем в сентябре этого года. Стоимость инвестиционного проекта - 1 миллиард 180 тысяч рублей, – сообщил Денис Зюзин.

По словам техдиректора компании «Киприно» Николая Медведева, на заводе будут применяться революционные методы ухода за сыром и оборудование, которое еще ни разу не поставляли в России. Все это позволит производить сыры (в том числе и твердых сортов) с высокими потребительскими свойствами.