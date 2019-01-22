2019-01-22T08:16:37+03:00
Общество

Барнаульцы устроили поминки по сгоревшему дому купца Морозова

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с группы "Гражданский патруль" в "Фейсбуке"Скриншот с группы "Гражданский патруль" в "Фейсбуке"
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Жители Барнаула 21 января принесли на пепелище – к сгоревшему дому купца Морозова граненый стакан с хлебом и почтили память дома минутой молчания. Так активисты отметили первую годовщину со дня крупного пожара, сообщает организация «Гражданский патруль» .

Напомним, ЧП произошло 21 января 2018 года из-за короткого замыкания электропроводки. В результате старейший памятник истории (контора купца Морозова была построена в начале XX века) сгорел полностью.

Пожар. 2018 год. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар. 2018 год.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это один из ярких примеров преждевременной и полной утраты памятников в Барнауле. Для воссоздания объекта нужна большая сумма, которой у собственника нет. Только на проект реставрации необходимо около шести миллионов рублей. Всего потребуется более 30 миллионов, — говорит Игорь Берг, представитель организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Барнауле.

Судьба памятника остается неизвестной. Сейчас пепелище обнесено забором.

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